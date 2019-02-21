Muğla'nın Bodrum ileçsinde 13 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı.
Bodrum Deniz Güvenlik Gözetleme Radar İstasyonu tarafından, Yalıkavak'tan çok hızlı çıktığı tespit edilen fiber tekne, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.
Teknede yasadışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Suriye, Yemen ve Filistinli 13 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği gerekçesiyle bir organizatör gözaltına alındı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanına getirilen düzensiz göçmenler, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.