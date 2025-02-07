Bodrum'da 15 metrelik tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki tekne battı.

Bodrum'da 15 metrelik tekne battı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü 5 Şubat'ta Bodrum için fırtına uyarısı yaptı.

Fırtına ilçede bugün de etkili oldu. Gümbet İskelesi'ne bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir tekne, fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp hasar gördü. Hasar alan tekne, kısa sürede batmaya başladı.

Yarıdan fazlası suya gömülen teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Bölgedeki fırtına yerini kuvvetli rüzgara bıraktı.

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