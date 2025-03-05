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Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki biri çocuk 18 düzensiz kurtarıldı. Bottaki bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.

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