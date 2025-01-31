Bodrum'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İçmeler mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin denize çıkış hazırlığında olduğu bilgisini alan ekipler, harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Kara Aracı (DEGAK-15 K. Aracı) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda 4'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.