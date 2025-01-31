Bodrum'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 göçmen yakalandı.

Bodrum'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İçmeler mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin denize çıkış hazırlığında olduğu bilgisini alan ekipler, harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Kara Aracı (DEGAK-15 K. Aracı) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda 4'ü çocuk 14 düzensiz yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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