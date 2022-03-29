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Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpek ile 7 kedinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 17:28

Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

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'nın ilçesi Gündoğan Mahallesi sahilinde 2 köpek ve 4 kedi dün, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu.

Vatandaşlar, belediyeden yardım istedi, bölgeye hayvan ambulansı sevk edildi. Zehirlendiği tespit edilen hayvanlar kurtarılamadı.

Bu arada, 27 Mart'ta Gündoğan Mahallesi'nde de 3 ölü kedi bulunmuştu.

Çevredekilerin şikayeti üzerine kediler için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, zehirlendikleri belirlenen kedileri nekropsi yapmak üzere bölgeden aldı.

Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

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