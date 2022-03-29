Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi sahilinde 2 köpek ve 4 kedi dün, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu.

Vatandaşlar, belediyeden yardım istedi, bölgeye hayvan ambulansı sevk edildi. Zehirlendiği tespit edilen hayvanlar kurtarılamadı.

Bu arada, 27 Mart'ta Gündoğan Mahallesi'nde de 3 ölü kedi bulunmuştu.

Çevredekilerin şikayeti üzerine kediler için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, zehirlendikleri belirlenen kedileri nekropsi yapmak üzere bölgeden aldı.



Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

