Bodrum'da 2 köpek ve 7 kedi zehirlenerek öldürüldü

Haberler - DHA 29.03.2022 - 17:28
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi sahilinde 2 köpek ve 4 kedi dün, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu.
Vatandaşlar, belediyeden yardım istedi, bölgeye hayvan ambulansı sevk edildi. Zehirlendiği tespit edilen hayvanlar kurtarılamadı.
Bu arada, 27 Mart'ta Gündoğan Mahallesi'nde de 3 ölü kedi bulunmuştu.
Çevredekilerin şikayeti üzerine kediler için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, zehirlendikleri belirlenen kedileri nekropsi yapmak üzere bölgeden aldı.
Jandarma, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.