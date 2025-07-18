Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-71) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberindeki 3 çocuk kurtarıldı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.