Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-71) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz ile beraberindeki 3 çocuk kurtarıldı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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