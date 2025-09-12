Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) bölgeye sevk edildi.
Ekipler tarafından kara üzerinde bulunan 19 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı.
Botlarla limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- Etiketler :
- Düzensiz Göçmen
- Yerel Haber
- Muğla Bodrum