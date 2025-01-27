Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-109) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 12 düzensiz göçmen ile beraberindeki 9 çocuk yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.