Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ülkeye kaçak yollarla giren 24 kaçak göçmen ile iki organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Eylül’de saat 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisindeki 5’i çocuk olmak üzere 24 kaçak göçmen ile iki  organizatörü yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

