Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Eylül’de saat 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisindeki 5’i çocuk olmak üzere 24 kaçak göçmen ile iki organizatörü yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.