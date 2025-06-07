Bodrum'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 20 düzensiz göçmen ile beraberinde beş çocuğu yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.