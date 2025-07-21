Bodrum'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Bot içerisindeki 9’u çocuk 27 düzensiz göçmen yakalanırken bottaki bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İlçedeki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.