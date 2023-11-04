Bodrum'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

Muğla Bitez Limanı civarında yaşayan 3 köpek önceki gün hareketsiz bulundu.

Ağızlarından köpükler gelen köpeklerin 2'si yaşamını yitirdi. Aynı bölgede dün bir köpek daha zehirlenmiş bulundu.

Veterinere götürülen köpek, kurtarılamadı. Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bölgede zehirli veya şüpheli yiyecek olup olmadığının araştırması yapıldı.

Zehirli olabileceği düşünülen yiyecekler tutanakla alındı ve daha sonra bölgede yıkama yapıldı.