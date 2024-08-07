Bodrum'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk yakalandı. Göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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