Bodrum'da 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 13 çocuk ekiplerce kurtarıldı.

Diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen toplam 34 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.