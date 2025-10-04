Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti.



Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı.



Botta bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.