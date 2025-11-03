Bodrum'da 41 metre uzunluğundaki yelkenli karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, karaya oturdu. Tekneyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

'da 41 metre uzunluğundaki yelkenli , Haremtan Koyu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

Kaptan, kendi imkanıyla teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. 

