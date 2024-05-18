Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başka ülkelere gitmeye çalışan 44 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı

açıklarında 16 Mayıs günü saat 22.50'de Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu.

Teknedeki 17 kaçak yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Aynı gün saat 23.10'da da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15), lastik botta bir grup olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından durdurulan bottaki 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan toplam 44 kaçak göçmen, İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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