Bodrum'da 50 metrelik süper yat için tören: 1.2 milyara satıldı

Muğla'nın Bodrum İçmeler mevkiinde bulunan bir firma tarafından 3 yıl önce başlanan yat projesi tamamlandı. 380 kişilik bir ekibin çabaları sonucunda inşa edilen 50 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde olan "Legasea" isimli yat törenle denize indirildi. Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum için önemli bir anın yaşandığını kaydetti. Çit, konuşmasında, "Bodrum için gurur günü, Bodrum'daki tesislerden bu yatın çıkması bizlere gurur veriyor, istihdam sağlıyor, hayırlı olsun" dedi.

Törenin ardından katılımcılar yatı gezdi.

"SADECE TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"



Teknenin sahibi ABD'li iş insanıysa çalışanlara teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:



"Son 10 seneden beri tekne sahibiyim. Bodrum, Marmaris ve Göcek'li olan personellerle çalışıyorum. Dünyanın neresinde seyir yaparsam yapayım sadece Türkiye'yi seviyorum" diye konuştu.

Süper yatta toplam 4 güverte bulunuyor.

Süper yatın dizaynında ünlü İtalyan tasarımcısı Luca Dini'nin imzasının bulunduğu da öğrenildi.



28,5 milyon avro yani 1,2 milyar liraya satılan yatta 4 güverte bulunuyor.

Ayrıca 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için de 5 kabin yer alıyor.