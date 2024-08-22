Bodrum'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda 23'ü çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (KB-88) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 22 çocuk yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-552) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. İhbarı alan Sahil Güvenlik Botu (KB-88) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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