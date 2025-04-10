Bodrum'da 6 kaçak göçmen yakalandı

Muğla Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen yelkenli tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Olay ile bağlantılı olarak yapılan takip neticesinde karada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandı.