Bodrum'da 700 bin liralık kaçak akaryakıt vurgunu

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında oluşturulan bir ekip, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tankerde kaçak akaryakıt satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından şüpheli tanker takibe alındı. Tankerin iki tekneye yakıt ikmali yapmasının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Timi tarafından şüpheli tankere operasyon düzenledi.

Yapılan denetimde, şüpheli tankerin ÖTV'siz yakıt alma hakkı bulunan deniz araçlarına yakıt ikmali yapılmış izlenimi verilecek şekilde sahte evrak düzenlendiği tespit edildi.

Bu şekilde kayıt dışına çıkarılan yakıtın ise usulsüz olarak vergileri ödenmeksizin iç piyasaya satıldığı belirlendi.

YAKLAŞIK 700 BİN LİRA DEĞERİNDE 121 TON AKARYAKIT SATIŞI

Bu yöntemle mayıs ayından bu yana yaklaşık 700 bin lira değerinde 121 ton akaryakıt satışı yapıldığı ayrıca tankerde bulunan akaryakıt miktarının da yanlış beyan edildiği tespit edildi.

Tanker tanklarında kaçak akaryakıt depolamaya imkan verecek şekilde izinsiz tadilatlar yapıldığı belirlendi. Tanker Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından seyirden men edildi.