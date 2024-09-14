Bodrum'da 76 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

Bodrum'da 76 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Eylül günü saat 12.20'de Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen, aralarında çocukların da bulunduğu 38 kaçak göçmen ile ülkeyi terk etmeye çalışan bir şüpheliyi kurtardı.

Ekipler, aynı tarihte saat 03.00, 11.25 ve 13.05'te lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 76 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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