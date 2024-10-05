Bodrum'da 93 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum'da 93 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları yelkenli bir teknede aralarında çocukların da olduğu 93 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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