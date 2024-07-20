Bodrum’da afyon sakızı operasyonu: 2 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı.



Dün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ve 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gagam Agabayev (34) tutuklandı, A.H. (29) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.