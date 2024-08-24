Bodrum'da amatör balıkçılar dev orkinos yakaladı: Vinçle kaldırdılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 amatör balıkçı, dev bir orkinos yakaladı. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve tam 376 kilogram ağırlığındaki orkinos, balıkçılar ve vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı.

Bodrum'da amatör balıkçılar dev orkinos yakaladı: Vinçle kaldırdılar

'da yaşayan Kayahan Eser, Metincan Alın, Emirhan Tahir ve Deniz Aras Korkmaz isimli 4 amatör balıkçı, bugün saat 04.00 sıralarında Gölköy'den 7 metrelik tekneyle denize açıldı.

4 amatör balıkçı, Türkbükü- Didim açıklarında ava başladı. Saat 08.00 sıralarında grubun oltalarına, dev orkinos takıldı. Orkinosu yukarı güçlükle çeken balıkçılar, 5 saatlik bir mücadele verdi. Balıkçılar dev orkinos su yüzeyine çıkararak ve kuyruğundan bağlayarak Gölköy'e getirdi.  Gölköy limanında vinç yardımıyla denizden çıkarılan orkinosun, tartıldığında 376 kilogram olduğu belirlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği orkinos, görenleri hayrete düşürdü.

Öte yandan orkinosun parçalanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Bodrum'da amatör balıkçılar dev orkinos yakaladı: Vinçle kaldırdılar - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu'da minibüs ile traktör çarpıştı: 15 yaralı

Bolu'da minibüs ile traktör çarpıştı: 15 yaralı

Aksaray'da yabancı uyrukluların bulunduğu cip takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da yabancı uyrukluların bulunduğu cip takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Direksiyon başında fenalaşan 78 yaşındaki sürücü öldü

Direksiyon başında fenalaşan 78 yaşındaki sürücü öldü

Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü

Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü

Fatih’te 54 suç kaydı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Fatih’te 54 suç kaydı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...