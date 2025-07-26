Bodrum'da ana su isale hattında patlama
Bodrum'da ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle çukur oluştu, yol trafiğe kapandı.
Olay, gece saatlerinde Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde meydana geldi.
Ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu.
Tonlarca su boşa aktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce onarım çalışması başlatıldı.
Yol trafiğe kapatıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yerel Haber
- Muğla Bodrum