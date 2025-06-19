Bodrum’da aynı istikamete giden iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Bodrum'da aynı istikamette seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan iki sürücü de hayatını kaybetti.

Bodrum’da aynı istikamete giden iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Bodrum Turgutreis- Akyarlar yolunda iddiaya göre, Müjdat K. (38) idaresindeki 48 AGA 709 plakalı , aynı yönde seyir halinde olan Erhan G. (24) yönetimindeki 48 AUE 041 motosikletle çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de devrilen motosikletlerden yola savruldu.

Ağır yaralanan iki sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Müjdat K. ve Erhan G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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