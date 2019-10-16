Muğla'nın Bodrum ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor.

İlçede en çok tepki çeken projelerden biri olan VARYAP'ın Yalıkavak'taki inşaatındaki yıkım Muğla 2’nci İdare Mahkemesi kararıyla durduruldu.

Projenin bir kısmının yıkıldığı görülürken, yürütmeyi durdurma kararının ardından yıkım işlemlerinin de durduğu görüldü.



RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİ

Projenin otel kısmında bulunan bazı yapıların kaçak olduğu tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından ruhsat iptaline gidilmişti. Bodrum Belediyesi ise projeye mühür vurmuş ve yapı kontrol belgesi vermemişti.

Olay yargıya intikal etmişti. Yıkım kararı bulunan projenin mahkeme süreci devam ettiği için yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtiliyor.

BAKANLIK VE BELEDİYE İTİRAZ EDECEK

Bu durum üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi hukuk müşavirleri yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmek için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

YIKIMLAR DEVAM EDİYOR



Öte yandan 11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımında en çok ismi geçen firmalardan biri olan “The bo viera” yıkımının devam ettiği görüldü. 330 villa ve bir otelden oluşan projenin dev asansörü imara aykırı, kaçak yapı olarak ilk yıkılan yer olmuştu. Yalıkavak’ta bulunan kızıl burundaki Nef inşaata ait projenin iskelesi ise iş makinelerince yıkılıyor.