Bodrum'da barda arbede: Hükümlüyü polisten kaçırmaya çalışan 9 kişi tutuklandı

Bodrum'da 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bar işletmecisinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışmakla suçlanan 9 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.06.2022 - 20:17

Bodrum'da barda arbede: Hükümlüyü polisten kaçırmaya çalışan 9 kişi tutuklandı

Muğla'nın ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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