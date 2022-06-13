Bodrum'da barda arbede: Hükümlüyü polisten kaçırmaya çalışan 9 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.



Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.



Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.



Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.