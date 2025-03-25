Bodrum’da bayram hareketliliği başladı: Bin 500 liraya da otel var, 41 bin liraya da
Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Bodrum’da hareketlilik arttı. Turizmciler bayram tatilinde yüzde 55 civarında doluluk bekliyor. Bodrum’da günlük otel fiyatları bin 500 liradan başlıyor, 41 bin liraya kadar çıkıyor.
Bodrum’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala otellerde hazırlıklar başladı.
Bu kapsamda, bayramda açılacak olan ve 2025 yaz turizm sezonuna başlayacak olan otellerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.
SEZON BİR AY ERKEN BAŞLAYACAK
Bayramın okulların ara tatil dönemine gelmesiyle konaklama süresinde de artış olacağını ifade eden turizmciler, bu yıl sezonun bir ay erken başladığını belirtip, Bodrum’da her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu dile getirdi.
Bu bağlamda, ilçede otel fiyatlarının kişi başı bin 500 liradan başlayıp, 41 bin liraya kadar çıktığı belirtildi.
Bayram süresi boyunca Milas Bodrum Havalimanı’na yurt içi 7 ek sefer düzenleneceği öğrenildi.
Bayram tatiliyle birlikte hem iç pazar hem de dış pazarda hareketliliğin başlayacağını söyleyen BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, “Oteller bu yıl Ramazan Bayramı dolasıyla biraz daha erken açılmış olacak. Turizmde her sene üzerine koyarak gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bir sıkıntı olmadan bu şekilde devam etmiş olur.” ifadelerini kullandı.
Bayramda açık olan otellerde yüzde 55 oranında doluluk beklediklerini söyleyen Şahin, “1 Mayıs'ta inşaat yasakları başlayacak. Valiliğimizden ve belediye başkanımızdan inşaat sezonunun uzatılmamasını rica ediyoruz. Yollarda hafriyat kamyonu olması veya gürültü, görüntü kirliliği olmamasını umarak inşaat yasaklarına uyulmasını temenni ediyoruz.” çağrısında da bulundu.
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