Bodrum’da bayram hareketliliği başladı: Bin 500 liraya da otel var, 41 bin liraya da

Bodrum’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala otellerde hazırlıklar başladı.



Bu kapsamda, bayramda açılacak olan ve 2025 yaz turizm sezonuna başlayacak olan otellerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.



SEZON BİR AY ERKEN BAŞLAYACAK



Bayramın okulların ara tatil dönemine gelmesiyle konaklama süresinde de artış olacağını ifade eden turizmciler, bu yıl sezonun bir ay erken başladığını belirtip, Bodrum’da her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda, ilçede otel fiyatlarının kişi başı bin 500 liradan başlayıp, 41 bin liraya kadar çıktığı belirtildi.



Bayram süresi boyunca Milas Bodrum Havalimanı’na yurt içi 7 ek sefer düzenleneceği öğrenildi.