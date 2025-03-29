Bodrum’da bayram önlemleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Torba Uygulama Noktası'nda denetim gerçekleştirdi.



Plakaları sorgulayan ekipler, narkotik köpeği "Tina"nın desteğiyle araçlarda ve yolcu otobüslerinde asayiş kontrolüne yönelik arama yaptı.



Uygulamalar ilçe girişi dışında trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda da artırıldı.



Öte yandan, turistik ilçeye son 24 saatte 10 bine yakın aracın giriş yaptığı öğrenildi.