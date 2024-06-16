Bodrum'da bayram yoğunluğu: Nüfus 1 milyona ulaştı

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler, Kurban Bayramı'nın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, ilçede adım atacak yer kalmadı.

Bodrum'da bayram yoğunluğu: Nüfus 1 milyona ulaştı

Yaz tatiline girilmesiyle birlikte, tatilinin de 9 gün olması sebebiyle 'un nüfusu 1 milyona ulaştı.

İlçeye giren araç sayısı ise 250 bine ulaştı.

Arefe günü ilçeye giren açalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

OTELLER YÜZDE 95 DOLU

Bayramın birinci günü trafiğin rahatladığı görülürken sahillerde ise adım atacak yer kalmadı.

Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu. İlçede bayram tatili dolu dolu yaşanmaya başla

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