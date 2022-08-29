Bodrum'da bir kişi ölü bulundu

Bodrum'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki erkek şahsın silahla başından vurulduğu belirlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 22:11

Bodrum'da bir kişi ölü bulundu

'nın ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bodrum-Milas karayolu Güvercinlik istikametinde denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını ve başında kan olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede üzerinde şort, tişört ve terlik olan 30 yaşlarındaki erkek şahsın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgede dedektörler de kullanılarak geniş çaplı arama yapıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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