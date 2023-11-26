Bodrum’da biri sahilde diğeri denizde 2 erkek cesedi bulundu

Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı kontrollerde ise bir erkek cesedi daha bulundu. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen iki kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.