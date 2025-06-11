Bodrum'da çatıdan düşen emekli polis yaşamını yitirdi

Bodrum'da evinin anahtarı yanında olmadığı ileri sürülen 55 yaşındaki emekli polis memuru, evinin çatısından 2’nci kattaki evine çatıdan girmeye çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düşerek, yaşamını yitirdi.

Bodrum'da çatıdan düşen emekli polis yaşamını yitirdi

Olay, saat 08.30 sıralarında Konacık Mahallesi Turan Sokak'ta meydana geldi.

Evinin anahtarı yanında olmadığı ileri sürülen emekli memuru Hüseyin Demir, 2'nci kattaki evine çatıdan girmek isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Bodrum'da çatıdan düşen emekli polis yaşamını yitirdi - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Demir'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acı haberi alan Demir'in yakınları yasa boğulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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