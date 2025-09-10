Bodrum'da çevreyi kirletenlere 125 bin lira ceza

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetim ve uygulamaları dışında çevre kirliliğini önlemek amacıyla sivil devriyeler ile denetimlerine aralıksız devam ediyor.



Bu kapsamda ekipler Çırkan Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde Şehit Sezgin Keçeci Sokak'ta bir kişiyi çöp konteynerlerini molozla doldururken yakaladı. Söz konusu kişiye, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 50 bin lira idari para cezası uygulandı.



Gürece Mahallesi Göktepe Caddesi’nde doğal alana moloz döken araç belediye ekiplerince tespit edildi. Aracın sürücüsüne ise Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 75 bin lira idari para cezası kesildi.



Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum genelindeki denetim ve uygulamaların artarak süreceğini belirtirken, vatandaşlara da çevre kirliliğine neden olan kişi ve durumları belediyeye bildirmeleri çağrısında bulundu.