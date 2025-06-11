Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen temizlik çalışmalarına Akyarlar Sahili'nde devam edildi.



Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler ile cep telefonu, mini vantilatör gibi atıklar çıkarıldı.



Denizden çıkarılan 75 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.



Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, yaptığı açıklamada, belediye ekipleri tarafından karada ve denizde yürütülen temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.



Deniz dibi temizlik çalışmasına, 18 Haziran'da Turgutreis Mahallesi'nde devam edilecek.