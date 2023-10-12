Bodrum’da denizde ölüm

Bodrum’da bir kişi, denize girdikten kısa bir süre sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.



Olay dün saat 18.00’de Yalıçiftlik’teki halk plajında yaşandı. Ankara’dan arkadaşı ile birlikte Bodrum’a tatile gelen 54 yaşındaki Şeref Aydoğan, denize girdi.



Olay anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntülerinde, denize girdikten hemen sonra tökezleyerek kalkan Aydoğan’ın, sahile yakın sığ alanda yüzmeye başladığı, yaklaşık 2 dakika yüzdükten sonra da aniden hareketsiz kaldığı görülüyor.



Sahildeki şezlonglarda, bir kaç metre ötede oturan iki kişinin dakikalarca yaşananları fark etmedikleri olayı, denizden çıkan iki vatandaş fark etti.

Vatandaşlar, kıyıya sürüklenmiş halde yüzüstü hareketsiz şekilde durduğunu fark ettikleri Aydoğan’ın yardımına koştu.



Olayın fark edilmesinin hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.



Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Aydoğan kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.



Şeref Aydoğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Görgü tanıkları, Aydoğan’ın denize girdiği sırada alkollü olduğunu iddia etti.