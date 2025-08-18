Bodrum'da denizin ortasındaki tekne alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Koyu'nda demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ KURTARILDI

Tekne kısa sürede alev topuna dönerken, içeride bulunan bir kişi çevredeki botlar yardımıyla kurtarıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin, yaklaşık bir saat süren yoğun müdahales, ile yangını kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.