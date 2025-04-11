Bodrum'da deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.30'da kaydedilen deprem, Milas gibi çevre ilçelerden de hissedildi.

Bodrum'da deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünün 3,7 olduğunu açıkladı.

Saat 09.30'da meydana gelen deprem, 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bodrum'un yanı sıra Milas'ta da hissedildi.

AFAD-KANDİLLİ LİSTESİ

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