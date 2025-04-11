Bodrum'da deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.30'da kaydedilen deprem, Milas gibi çevre ilçelerden de hissedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünün 3,7 olduğunu açıkladı.
Saat 09.30'da meydana gelen deprem, 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem Bodrum'un yanı sıra Milas'ta da hissedildi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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