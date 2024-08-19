Bodrum’da düğün dehşeti: 13 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Bodrum’da düğün dehşeti: 13 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı

Olay, 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç., eşinin bulunduğu masaya diğer misafirlerin bakması üzerine büyük bir kısmı erkeklerden oluşan grupla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç., karşı tarafla kavgaya tutuştu. sırasında bıçak, şişe ve sandalyeler kullanılarak taraflar birbirine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kaynanası N.I., damat M.B., gelin B.U. ve diğer davetliler M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ile H.C.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 13 kişi taburcu edildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen Ö.Ç., M.R.Ç., Ç.Ç. ve Y.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kavga anı düğün salonundaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve sandalyelerle vurduğu anlar net bir şekilde kaydedildi.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay kaza kurbanı

İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay kaza kurbanı

Keşan’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Keşan’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

3 ilde yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürüyor

3 ilde yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürüyor

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var

Amasya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Amasya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü

Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...