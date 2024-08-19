Bodrum’da düğün dehşeti: 13 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı

Olay, 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç., eşinin bulunduğu masaya diğer misafirlerin bakması üzerine büyük bir kısmı erkeklerden oluşan grupla tartışmaya başladı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç., karşı tarafla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçak, şişe ve sandalyeler kullanılarak taraflar birbirine saldırdı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kaynanası N.I., damat M.B., gelin B.U. ve diğer davetliler M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ile H.C.K. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 13 kişi taburcu edildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen Ö.Ç., M.R.Ç., Ç.Ç. ve Y.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, kavga anı düğün salonundaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve sandalyelerle vurduğu anlar net bir şekilde kaydedildi.