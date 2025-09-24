Bodrum'da düzensiz göçmenler yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.



Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 7'si çocuk 17 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.