Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 9 tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 16 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısının ölmesiyle ilgili 9 kişi tutuklandı.
Bodrum açıklarında 16'sı göçmen biri ise göçmen kaçakçısı lastik botun batması sonucu can vermişti.
Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemler sonrası Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
9 TUTUKLAMA
Zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
