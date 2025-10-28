Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 9 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 16 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısının ölmesiyle ilgili 9 kişi tutuklandı.

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 9 tutuklama
Arşiv

Bodrum açıklarında 16'sı biri ise göçmen kaçakçısı lastik botun batması sonucu can vermişti. 

Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemler sonrası Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

9 TUTUKLAMA

Zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Düzensiz Göçmen
  • Türkiye
  • Göçmen
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...