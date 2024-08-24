Bodrum'da feci kaza: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bodrum'da feci kaza: 1 ölü

'nın ilçesi İslamhaneleri Mahallesi'nde, Bodrum-Turgutreis kara yolunda ilerleyen Buğra Ekin'in kullandığı 48 AHC 514 plakalı motosiklet, park halindeki 33 DRY 43 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi Ekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

TIR sürücüsü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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