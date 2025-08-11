Bodrum'da feci ölüm: Çöp konteynerine çarpıp can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bodrum'da meydana gelen kazada bir kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.

Emrah Çimentepe'nin (46) kullandığı motosiklet, Peksimet Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çimentepe, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

