Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça, Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtildi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Anamur arasında fırtına uyarısında bulundu.
Bu kapsamda, dün akşam saatlerinden itibaren denizlerde fırtına etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.
"DENİZE AÇILMAYIN" UYARISI
Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı.
Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı.
Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtildi.
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