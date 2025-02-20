Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Anamur arasında fırtına uyarısında bulundu.

Bu kapsamda, dün akşam saatlerinden itibaren denizlerde fırtına etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

"DENİZE AÇILMAYIN" UYARISI

Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı.

Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı.

Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtildi.