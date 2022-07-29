Bodrum’da film gibi operasyon: 84 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurulmak istenen yat, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken durduruldu.



Edinilen bilgiye göre, önceki gün sabah saatlerinde Yalıkavak açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında kovalamaca yaşandı.

İddiaya göre, teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan yat, Yunan karasularına yöneldi.

Sahil Güvenlik ekipleri de yatı takibi sürdürdü.

Ekipler yatı, Yunan karasularına girmek üzereyken çarparak durdurdu.

Lüks yatta hasar oluştu.

Yata yandan çarparak içeriye giren Sahil Güvenlik ekipleri yatın içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.



Yaklaşık 8 milyon Euro değerinde olduğu iddia edilen yatın kullanılamaz hale geldiği ve yat ile ilgili işlemlerin devam ettiği, göz altına alınanların ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kovalamaca anları ise bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

İçişleri Bakanlığı, lüks yatta 84 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 26 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Güllük Limanı’na intikal halinde olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bildi alındı.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ticari gemi takibe alındı.

Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya devam etti.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren bir takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yatta bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı.



UYUŞTURUCUYU DENİZE ATMIŞLAR



Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi. Yakalanan ticari gemi ve motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor.