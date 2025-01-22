Bodrum’da fırtına

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürüklenip su alan ahşap bir tekne battı.

Bodrum’da fırtına

Bodrum’da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar aralıklarla etkili oldu.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle Bitez Koyu’nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne sürüklenip, su almaya başladı. Tekne bir süre sonra battı.

Yağışın ardından oluşan gökkuşağı ise görenleri hayran bıraktı.

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