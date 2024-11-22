Bodrum’da fırtına: Motor yat karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle halatı kopan motor yat, sürüklenerek karaya oturdu.

Bodrum’da fırtına: Motor yat karaya oturdu

Bodrum’un güneyinde dün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Etkisini artıran zor anlar yaşatırken, halatı kopan Queen’s adlı motor yat Ortakent sahilinde karaya oturdu.

Bodrum’da fırtına: Motor yat karaya oturdu - 1

Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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