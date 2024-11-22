Bodrum’da fırtına: Motor yat karaya oturdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle halatı kopan motor yat, sürüklenerek karaya oturdu.
Bodrum’un güneyinde dün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Etkisini artıran fırtına zor anlar yaşatırken, halatı kopan Queen’s adlı motor yat Ortakent sahilinde karaya oturdu.
Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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