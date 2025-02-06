Bodrum'da fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli tekne fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturdu. Bodrum-Datça ve İstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.

Bodrum'da fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal

4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün Bodrum- Kaş arasında etkili oldu.

Saatteki hızı yer yer 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Turgutreis'te tonozdan kopan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne sürüklenip, karaya oturdu.

Ayrıca Bodrum-Datça-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

İlçede fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken, yarın yine kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dünya şampiyonu kick boksçudan felç eden dayak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...