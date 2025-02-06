Bodrum'da fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli tekne fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturdu. Bodrum-Datça ve İstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün Bodrum- Kaş arasında fırtına etkili oldu.
Saatteki hızı yer yer 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Turgutreis'te tonozdan kopan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne sürüklenip, karaya oturdu.
Ayrıca Bodrum-Datça-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.
İlçede fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken, yarın yine kuvvetli rüzgar öngörülüyor.
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